Gabicce in Rosa: il 2 agosto ospiti maestro chef della frutta e concerto con sassofoni

16:32 - 01 Agosto 2018

Andrea Lopopolo, il maestro Chef della Frutta sarà ospite del Festival Gabicce in Rosa il 2 agosto alle ore 18.00 presso Baia Vallugola. Andrea Lopopolo non è solo uno chef, ma anche un artista e soprattutto il pioniere che ha fatto dell’intagliatore di frutta, una figura professionale che mancava fra le professionalità del mondo della cucina.

Andrea Lopopolo nasce a Milano e fin da giovane lavora nel mondo della ristorazione appassionandosi al fantastico mondo dell’intaglio e facendolo diventare la sua carriera professionale. Con la sua abilità riesce a costruire fantastiche sculture, opere di straordinaria bellezza e ce ne darà dimostrazione nel suo cooking show. Tutto questo poi lo ha raccontato nel suo libro “Spremo la mia passione”, un libro che non parla solo della sua maestria, ma che racconta come un sogno sia diventato realtà e come, senza mai arrendersi, si possa creare un futuro di grandi soddisfazioni.

Ore 21, piazza Matteotti: Concerto del SEEM Saxophone Quartet

Ad arricchire il cartellone del Festival Gabicce in Rosa, giovedì 2 agosto alle ore 21 in Piazza Matteotti il Seem Saxophone Quartet proporrà un concerto dal titolo “Viaggio Musicale nel Tempo“ diretti dal M° Stefano Venturi con musiche di Rossini, Brahms, Morricone, Rota,. Gershwin, Piazzolla e altri. La serata è in collaborazione con il Lions Club Gabicce Mare.

Il Quartetto di Sassofoni, formatosi nel 2013, è composto da allievi del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, iscritti nella classe del M° Stefano Venturi, il loro insegnante preparatore

I quattro tipi di sassofoni (soprano, contralto, tenore e baritono) spiccano per l´omogeneità dei timbri, la cura dei colori e la padronanza del virtuosismo nell´ambito di un repertorio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea e offre al compositore uno strumento particolarmente affascinante e flessibile, attraverso cui possa esprimersi. Il quartetto di sassofoni in seguito ai numerosi concerti, ha ottenuto unanimi consensi da parte del pubblico e della critica, sia per la qualità delle sue esecuzioni che per la varietà del suo repertorio.

Componenti del quartetto: Elena Fiorentini (Sax Soprano), Matteo Rossini (Sax Contralto), Sara Albani (Sax Tenore), Emiliano Bastari (Sax Baritono).