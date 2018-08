Giovedì 2 agosto il Palio del Daino si presenta a Riccione: 50 figuranti sfileranno in centro città

Attualità

Riccione

| 16:17 - 01 Agosto 2018

Giovedì 2 agosto è in programma un nuovo appuntamento con il racconto del nostro territorio promosso dall’amministrazione comunale. Dopo San Marino e Gradara questa volta sarà Mondaino e il suo straordinario Palio del Daino a presentarsi a Riccione.

Il Palio, giunto quest’anno alla 31^ edizione (dal 16 al 19 agosto), è uno degli appuntamenti più attesi e longevi di questo genere nel panorama nazionale e non solo, tanto che sempre più artisti ed artigiani che vi partecipano provengono dall’estero.. Negli anni non è mai venuta meno la sua forza attrattiva grazie ad una cura e ad una ricerca che consente ai visitatori di immergersi completamente nel Medioevo e un assaggio di quell’atmosfera scenderà dalla collina nei viali di Riccione proprio giovedì sera.

A partire dalle 21 oltre 50 figuranti in abiti nobili e da popolani sfileranno in centro città insieme a balestrieri, musici, sbandieratori, giullarine, e ai suoni di tamburi e chiarine.

Il corteo sosterà poi in piazzale Ceccarini dove è prevista l’esibizione degli sbandieratori, delle giullarine e, per la gioia dei più piccoli, di Toma e i suoi animali.

Pierpaolo Saioni, responsabile della Proloco di Mondaino: “Ci fa veramente piacere questa collaborazione poiché sono anni che si discute di progetti di promozione congiunta costa-entroterra, anche per le manifestazioni più rappresentative, e finalmente muoviamo i primi passi. Confidiamo che questo sia solo il primo assaggio delle potenzialità che si possono innescare attraverso processi virtuosi da cui derivano benefici per l’intero territorio”.

L’assessore al turismo Stefano Caldari: “Concludiamo con il racconto del Palio del Daino la sperimentazione che abbiamo avviato questa estate con l’intenzione di farla divenire, anche in collaborazione con gli operatori dei club di prodotto, una modalità permanente di informazione e promozione turistica, la possibilità per i nostri ospiti di toccare con mano le occasioni che offre il nostro splendido entroterra e l’opportunità per la collina di disporre di una vetrina speciale sul mare, che consente di mostrarsi ad un pubblico molto vasto. Già dall’autunno cominceremo a lavorare in questa direzione che è esattamente quella indicata anche da Destinazione Romagna”.