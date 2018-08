Memorial Riccardo Puletto, una serata di musica e tanto divertimento per l’amico scomparso

Attualità

Rimini

| 16:14 - 01 Agosto 2018

Un insolito e travolgente Cristiano Malgioglio, si è esibito con le vesti di presentatore della puntata straordinaria di “Stasera mi butto” che è “andata in onda” sabato 28 luglio al Campo Don Pippo a Rimini in occasione della serata di beneficenza, ormai giunta all’ottavo anno, organizzata dai Ricky's Friends, gli amici di Riccardo Puletto, il poliziotto della Questura di Rimini scomparso prematuramente. Ancora una volta è stato bello ritrovarsi insieme per una incredibile e divertente serata all’insegna dell’amicizia che come sempre si è aperta con il Torneo di calciotto per poi proseguire con la cena e in ultimo con lo spettacolo dal vivo che vede simpaticamente esibirsi nei panni di noti personaggi della musica i colleghi di Ricky venuti anche da Roma. Quest’anno si è esibito in un pezzo rock anche il grande DJ Stefano Caminiti, che come sempre è uno dei pezzi forti dello staff organizzativo insieme al tecnico del suono Maurizio Morganti, il “mitico” Nando e il gruppo “Sirene danzanti”. A condurre la serata una impeccabile Annalisa Marconi nelle vesti di presentatrice del Memorial che ogni anno, grazie al ricavato della vendita dei biglietti della lotteria, aiuta associazioni di volontariato locali, aiuta Ayane, una bambina Etiope adottata a distanza, che grazie a questi soldi riesce a frequentare la scuola e offre un piccolo aiuto anche alla famiglia di Riccardo, la compagna Monica e i figli Andrea e Filippo. Oltre al divertimento però, il regalo che ci ha fatto Riccardo è stato quello di farci apprezzare ancora di più un grandissimo valore, la vera Amicizia.