Sabato 4 Agosto a Castel Sismondo gran concerto 'Rimini non dimentica la solidarietà'

Eventi

Rimini

| 15:59 - 01 Agosto 2018

La rassegna Concerti d’estate a Castel Sismondo organizzata dalla Filarmonica città di Rimini, in collaborazione con il comune di Rimini, entra nel vivo con l'atteso concerto "Rimini non dimentica la solidarietà", ormai un passaggio obbligato dell’estate. Nato alcuni anni fa dalla collaborazione tra la Banda città di Rimini e il CSV Volontarimini rappresenta un’occasione per sostenere gli importanti progetti di associazioni di volontariato.

Per questa edizione la musica porterà il messaggio di Crisalide, l’associazione delle donne operate di carcinoma mammario. Durante l’evento le volontarie raccoglieranno fondi per l’acquisto di uno strumento di ultima generazione da donare al reparto di senologia dell’ospedale di Rimini, con l'obiettivo di migliorare sensibilmente le attività di diagnosi.

Il maestrò Jader Abbondanza dirigerà la banda eseguendo le musiche di Nino Rota scritte per le colonne sonore dei film di Federico Fellini. Lo stesso concerto dal titolo evocativo "Amarcord" è stato eseguito live dalla Banda riminese e inciso in un cd che sarà presentato in anteprima in occasione della serata del 4 agosto.

Saranno eseguite musiche, arrangiate appositamente per banda, tratte dai seguenti film del grande maestro riminese: Amarcord, Casanova, Giulietta degli spiriti, i clown, il bidone, la dolce vita, la strada (solista alla tromba Jader Abbondanza), otto e mezzo, Roma. L'ingresso all'evento è libero e rivolto a tutti.