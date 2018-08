Tutto pronto per il secondo 'Party nell'Aia' a Ospedaletto di Coriano

Eventi

Coriano

| 15:43 - 01 Agosto 2018

Tutto pronto per il secondo “Party nell’Aia” dell’estate corianese. Dopo il successo dello scorso 14 luglio si rinnova il format ideato da alcuni residenti di Ospedaletto nell’aia di un vecchio casolare alle porte del paese in via Borgata: apericena a buffet più piadine, salcicce e affettati.

Gli organizzatori, Aldo Pasini, Barbara Trani, Mirco Vescovelli e Sara Di Giovanni sono pronti ad accogliere gli interessati sabato 4 agosto dalle ore 19:30 in poi: “Party nell’Aia è un apericena che si svolge nella corte di un vecchio casolare a Ospedaletto”, spiegano, “nell’entroterra riminese a pochi passi dalla riviera romagnola. All’accoglienza troverete la nostra brigata, pronta a farvi assaporare i nostri cibi tipici romagnoli. Dal lato opposto, il DJ Lorenzo Delbianco creerà invece l’atmosfera di festa che tutti noi organizzatori vogliamo trasmettervi nel pieno spirito della tradizione romagnola”. Si fa presente che l’evento è stato regolarmente autorizzato dal Comune di Coriano.

L’ingresso è libero, bevande e pietanze a pagamento. Per informazioni: 3804660609 o 3286247659.