Podismo, di corsa dal porto al Santuario di Covignano: torna il tradizionale 'Palio dell'Assunta'

Sport

Rimini

| 15:32 - 01 Agosto 2018

Sabato 4 Agosto partirà alle 19:30 da piazzale Boscovich di Rimini la ventunesima edizione del “Palio dell'Assunta", la podistica riminese promossa dal Centro Sportivo Italiano comitato provinciale di Rimini Per la prima volta la manifestazione sportiva prenderà il via Sabato, a differenza degli altri anni. La giornata sarà ideale per la partecipazione dei podisti locali e dei tanti appassionati. Il percorso come sempre toccherà le zone interne più suggestive della città, passando poi anche dai parchi, per raggiungere infine, dopo una decina di chilometri, il colle di Covignano, con traguardo sul piazzale del Santuario. Per i meno competitivi ma pur sempre appassionati l'ideale è la camminata "culturale" delle 18: sei chilometri per la maggior parte nel centro storico di Rimini, per raggiungere semore il Santuario della Madonna delle Grazie. Attenzione anche alla mini-camminata di tre chilometri: partenze ore 18:30 questa volta dal Santuario delle Grazie, e arrivo al medesimo luogo. Lo stesso piazzale del Santuario sarà poi il teatro delle premiazioni di tutte e tre le manifestazioni sportive, con pasta-party e stands gastronomici. Di seguito le quote di partecipazione : il prezzo di 3.00 euro includerà un premio gara costituito da prodotti alimentari, oltre alla classica “tagliatella party” a fine gara; il prezzo di 6.00 euro invece la canotta celebrativa e personalizzabile (in cotone elasticizzato), il premio gara e la “tagliatella party”.