Fa troppo caldo, continua il black out elettrico nell'area di Rimini sud e Riccione

Attualità

Riccione

| 15:00 - 01 Agosto 2018

Ancora corrente assente o a singhiozzo nei quartieri di Miramare, Rivazzurra di Rimini e nella parte costiera a Nord di Riccione. E' continuato anche nella giornata di mercoledì il problema sorto ieri sera (martedì 31 luglio) quando ampie aree del tratto costiero riminese sono rimaste per ore alle prese con ripetuti black out. Mercoledì mattina E-distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, ha comunicato che a causa dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando anche l’Emilia Romagna, si sono generati in concomitanza alcuni guasti su 4 linee interrate di media tensione che hanno generato disservizi elettrici nel tratto costiero tra Rimini e Riccione. L’azienda elettrica è intervenuta prontamente mettendo in campo una task force di 40 risorse, tra personale di e-distribuzione ed imprese, e mobilitando oltre 20 gruppi elettrogeni e l’impiego di tre cavi attrezzo (ovvero collegamenti di by-pass in corrispondenza di ciascuno dei tratti di cavo guasto) che richiedono l’utilizzo di mezzi speciali per il trasporto e per l’installazione. La complessità delle operazioni ha richiesto i tempi necessari per la riparazione dei guasti e il ripristino del servizio.