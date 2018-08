Tumore del pancreas: sabato a Rimini l'evento 'Oltre la Ricerca Day' per sostenere la ricerca medica

Eventi

| 14:57 - 01 Agosto 2018

Sabato 4 Agosto si svolgerà a Rimini l'ottava edizione dell' evento "Oltre la Ricerca Day", rivolto ai bambini e anche adulti, presso il campo "Don Pippo", via Santa Cristina, 22/E. Questo prevederà truccabimbi nella prima serata, dalle ore 18, e cena con intrattenimento musicale con il Dj Ugo B., dalle ore 20. "Oltre la Ricerca day" è pensato in ricordo dell'amico dell'Associazione di volontariato "Oltre la ricerca" Luca Signorotti. L'incasso sarà devoluto all'Associazione, al fine di collaborare attivamente nella ricerca medica riguardante il tumore al pancreas. Una serata da trascorrere insieme, anche per ricordare lo stesso Luca Signorotti, scomparso prematuramente proprio a causa di un carcinoma pancreatico, che prima di lui aveva colpito il padre. Lobiettivo dell’Associazione infatti è quello di sensibilizzare il mondo medico-sanitario e l'opinione pubblica sulla problematica del tumore del pancreas, spesso sottovalutata. Basterebbe pertanto osservare i dati scientifici di incidenza e prevalenza in Italia e nel mondo del carcinoma pancreatico per comprendere l'enorme diffusione di tale patologia oncologica.

Per questo è importante la partecipazione all'evento, che deve essere confermata all'evento della pagina Facebook "Oltre la Ricerca" o chiamando i numeri 347.4910985 (Laura), o 340.5840027 (Associazione Oltre la Ricerca) oppure se preferibile con una e-mail a info@oltrelaricerca.org.