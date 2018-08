Il 'Grande fratello' su Riccione: telecamere per la lotta alla criminalità. Control room in piazzale Roma

Cronaca

Riccione

| 14:43 - 01 Agosto 2018

Un "occhio elettronico" vigila a Riccione su piazzale Roma, nella zona Marano e sulle zone adiacenti le fasi di afflusso e deflusso delle persone. Entrato in funzione da pochi giorni mesi risponde alla necessità di aumentare il livello di vigilanza, di costituire un deterrente sul fronte della criminalità ma anche di essere un supporto alle indagini delle forze dell'ordine. I risultati operativi non sono mancati. Sono già diverse le persone arrestate e denunciate dal personale di Riccione e di Bellaria. E anche mercoledì mattina un altro risultato è stato conseguito. Personale del posto di polizia della Perla Verde ha infatti individuato e bloccato in sicurezza uno straniero che nei giorni scorsi si era sottratto a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Di concerto con il personale dell’ufficio immigrazione della Questura alle prime luci dell’alba mercoledì mattina due agenti si sono appostati sotto il residence dal quale sembrava essere scomparso. Intorno alle 7 lo straniero si è presentato nella struttura per dormire e, dopo pochi minuti, è stato bloccato in sicurezza e condotto in Questura dove sono state avviate le pratiche per l’esecuzione dell’espulsione. All'aeroporto di Venezia sarà imbarcato su un volo che lo riporterà nel Paese di origine.