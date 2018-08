VIDEO: presentati a Rimini i nuovi treni per i pendolari. In Emilia Romagna saranno 86

Attualità

Rimini

| 14:38 - 01 Agosto 2018

Si chiamano Pop e Rock, sono i nuovissimi convogli targati Trenitalia dedicati a chi ogni giorno è costretto a spostarsi per studio o per lavoro presentati questa mattina nel villaggio allestito in piazzale Fellini a Rimini. Obiettivo dell’operazione che ha portato a un investimento di 5 miliardi di euro in tutta Italia, oltre 600 milioni solo in Emilia Romagna, rivoluzionare l’esperienza di viaggio dei pendolari. Si tratta infatti di treni di nuova concezione, dunque più confortevoli e accessibili a tutti, più veloci, attenti all’ambiente poiché riciclabili al 95% e maggiormente sicuri perché dotati di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso all’avanguardia. La nostra regione sarà la prima in Italia nella quale entreranno in funzione, a partire dalla primavera 2019, i nuovi treni pendolari. I nuovi convogli saranno 86: 39 Rock, convogli a due piani, e 47 Pop.