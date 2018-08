Il Cappellano benedice i posti Polizia di Riccione e Bellaria Igea Marina

Attualità

Riccione

| 14:27 - 01 Agosto 2018

Mercoledì mattina è stata effettuata da parte del Cappellano della Polizia di Stato, Padre Paolo Carlin, la benedizione ai posti Polizia di Riccione e Bellaria Igea Marina aperti già dal 20 luglio scorso alla presenza dei Sindaci di Riccione e di Bellaria -Igea Marina.

Al fine di garantire un ulteriore presidio territoriale a garanzia dei cittadini e turisti della Riviera e raggiungere più velocemente le esigenze di prevenzione e repressione dei reati, garantendo in tal modo una più rapida risposta operativa, già da diversi giorni sono stati aperti e sono in piena attività i due Posti di Polizia di Riccione e Bellaria Igea Marina.

La Questura di Rimini, infatti, per assicurare un più efficace e capillare controllo del territorio durante la parte centrale della stagione estiva, quella cioè caratterizzata da un afflusso di turisti più consistente, ha predisposto un piano di impiego di uomini e mezzi presso i due Posti di Polizia in grado di garantire una copertura del territorio sulle 24 ore in entrambi i comuni rivieraschi e tale da garantire la gestione degli eventi di ordine e sicurezza pubblica già programmati per la stagione estiva.