Riccione, tutto esaurito a Villa Franceschi per il terzo appuntamento di Pulviscolo

| 14:05 - 01 Agosto 2018

Bellissimo il colpo d'occhio martedì sera, 31 luglio, a Villa Franceschi - la Galleria d'arte moderna e contemporanea - per il terzo appuntamento di Pulviscolo, la rassegna ideata e curata dall'assessorato turismo sport cultura eventi che mette in scena spettacoli di compositori e artisti perlopiù del nostro territorio chiamati a valorizzare con le loro performance le due ville storiche di Riccione votate alle arti.

Un pubblico numerosissimo, entusiasta e coinvolto dall'atmosfera poetica che ha conquistato il giardino della Villa, ha partecipato alla serata di ieri, promossa in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, che ha avuto per protagoniste Norina Angelini (cantante e pianista) e Daniela Giovanetti (attrice) con lo spettacolo Il tango dell’anima, un viaggio sospeso tra sogno e desiderio tra le musiche di Astor Piazzolla, Gerardo Matos Rodriguez, Rosita Melo, Ariel Ramirez e le parole di Jeorge Luis Borges, Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Horacio Ferrer e Alda Merini.



Il prossimo appuntamento di Pulviscolo. Suoni in sospensione nelle ville di Riccione è lunedì 13 agosto con il concerto di Delilah Gutman e Raphael Negri.