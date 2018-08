Spacciano nel parco Murri in Viale Regina Elena, a Rimini due senegalesi in manette

Cronaca

Rimini

| 13:29 - 01 Agosto 2018

Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Miramare, in abiti civili, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti D. S. M., 23enne, e M. A. 32enne, entrambi cittadini senegalesi da anni stabilmente residenti in Italia, già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia. I giovani sono stati sorpresi mentre, all’interno del Parco Murri, in Viale Regina Elena, cedevano una dose da 1 grammo di marijuana ad un connazionale ricevendo in cambio la somma di 20 euro. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire una ulteriore dose della medesima sostanza dal peso di circa 7 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Il giovane acquirente verrà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre D. S. M. e M. A., espletate le formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida, svoltasi nel corso della mattinata presso il Tribunale di Rimini, gli arresti sono stati convalidati e, in attesa della prima udienza dibattimentale, D. S. M è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre M. A. è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.