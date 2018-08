Basket C Silver, Davide Macina e Kevin Riccardi nel roster dei Titans

Sport

| 12:47 - 01 Agosto 2018

I primi puntelli li mettiamo nell’ultimo mese di vacanza vera, quello che ci porterà all’inizio della preparazione per la C Silver versione 2018/2019. I primi puntelli del futuro roster a disposizione di coach Massimo Padovano sono due sammarinesi doc, due ‘piccoli’ di ruolo ma grandi come importanza e considerazione.

Il primo lo conoscete certamente di più perché è ormai una colonna storica di questa squadra, un ‘vecchio’ che vecchio non è perché è nato il 1° luglio 1993. Insomma, 25 anni e nel pieno della sua vitalità, ma a pieno titolo uno dei Titans delle origini, visto che è in squadra sostanzialmente da 9 anni. Nazionale ai recenti Europei Senior di giugno, parliamo di Davide Macina, una conferma gradita e una prima pietra sulla quale costruire il resto del roster che la dirigenza sta mettendo a punto.

Il secondo puntello di questo 1° giorno di agosto è Kevin Riccardi, 20 anni lo scorso marzo, giocatore di grande esplosività che ha bagnato il naso già qualche volta con la formazione senior e che da questo 2018/2019 farà stabilmente parte del roster di prima squadra. Punto di forza nella scorsa annata del Basket 2000 di coach Rossini, Riccardi andrà a completare il reparto piccoli del gruppo Pallacanestro Titano che giocherà in C Silver. Primi due puntelli per costruire una casa solida e che possa ben figurare in un campionato tosto come quello che ci aspetta. Benvenuti ragazzi.