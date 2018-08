Dilettanti allo sbaraglio a Montefiore Conca, sabato arriva la Corrida

Eventi

Montefiore Conca

| 12:22 - 01 Agosto 2018

Un nuovo fine settimana ricco di eventi a Montefiore: Sabato 4 agosto in piazza della Libertà Ore 21.00....La Ross insieme al “Gruppo 7 note” conduce dilettanti e non …in una divertente serata “La Corrida” tecnico del suono Paolo. Una serata in allegria con tanti concorrenti che si esibiranno davanti al pubblico che farà da giuria, il divertimento è assicurato.

Domenica 5 agosto sempre in piazza della Libertà alle ore 21.00 incontro letterario con Maria Cristina Maselli per la presentazione del suo romanzo “Sigismondo e Isotta” edito Piemme. Verrà intervistata dal Prosindaco Senatore Filippo Berselli insieme al Vicesindaco Avv. Massimiliano Forlani.

Montefiore Conca vi aspetta per regalarvi emozioni ....senza tempo!

www.montefioreconcainfo.blogspot.it