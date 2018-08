Dà fuoco alle sterpaglie ma le fiamme scappano: bosco salvato per miracolo, denunciato nel riminese

Cronaca

Montefiore Conca

| 11:20 - 01 Agosto 2018

Voleva bruciare delle sterpaglie dopo aver potato, ma le fiamme sono sfuggite al suo controllo. E' successo domenica 29 luglio verso le 13.30 a Montefiore Conca in via Santa Maria Maddalena. Un 74enne italiano residente in Svizzera, aveva acceso un rogo per bruciare sterpaglie. Le fiamme, nel giro di poco, alimentate dal vento, hanno preso il sopravvento propagandosi verso un oliveto e rischiando di allargarsi verso il bosco. Sul posto sono giunti immediatamenti i Carabinieri della Forestale della Stazione di Morciano e, nel giro di poco tempo, anche una Squadra di volontari antincendio boschivo della Protezione Civile (squadra RN15) che aveva avvistato il fumo e si era precipitata sul posto. Circoscritte le fiamme e scampato il pericolo, i Carabinieri hanno identificato il 74enne. L'uomo è stato denunciato per incendio boschivo colposo per aver acceso il fuoco con un accendino, senza alcuna autorizzazione né cautela.

Un episodio simile si era verificato il 14 luglio scorso in via Ca' di Drago a Rimini. Anche in questo caso un incendio appiccato senza cautela, per bruciare delle potature vegetali, aveva portato ad ingenti danni. Le fiamme avevano distrutto completamente un campo coltivato a grano. Un 75enne, responsabile dell'episodio, è stato denunciato per incendio colposo.

"Più del 50% degli incendi boschivi in provincia di Rimini hanno cause di origine colposa" dicono i Carabinieri della Forestale "cioè non sono causati volontariamente ma sono frutto di disattenzione, negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme."

I Carabinieri Forestali sono sempre all'erta soprattutto in questo periodo di grande caldo. "Viste le alte temperature del periodo e la presenza di materiale vegetale secco a terra proveniente da sfalci e potature, pur non essendo presente ancora un divieto assoluto degli abbruciamenti, seppur vigilati e in condizioni di sicurezza, si sconsiglia vivamente l’accensione di fuochi di qualsiasi tipo nel territorio della provincia di Rimini".