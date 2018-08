Sabato sera la maratona di beach tennis e burraco in spiaggia a Rimini: dodici ore di gioco e solidarietà

Eventi

Rimini

| 10:53 - 01 Agosto 2018

“Nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa”, è questo il motto della 12 ore di beach tennis e burraco, l’evento sportivo benefico giunto alla 7^ edizione, che si terrà come sempre al bagno 62 delle Spiagge Rimini, sabato 4 agosto a partire dalle ore 20.00.

La 12 Ore, dedicata al gioco e al divertimento, ha anche uno scopo sociale e benefico, ovvero sostenere e raccogliere fondi per l’AIG, Associazione Italiana Glicogenosi, associazione che si muove e opera per informare, rassicurare, raccordare le famiglie e tenere i contatti con le realtà scientifiche che operano nel settore della ricerca e della terapia di questa malattia rara metabolica.

Oltre ai tornei di beach tennis e burraco ( €12 per il beach tennis torneo giallo cat. Donne Uomini e Ragazzi e € 10 per il Burraco coppie fisse) l’evento prevede aperitivo, musica, divertimento, emozioni, amicizia, solidarietà, frutta, nutellata, brindisi di mezzanotte, bomboloni all'alba e ricchi premi per tutti

La manifestazione è sostenuta da diversi sponsor che ne permettono ogni anno la realizzazione e naturalmente da Mauro e Bea del bagno 62 che fin dall’inizio hanno permesso che l’evento si realizzasse.

Lo spirito è quella di una grande festa in famiglia allargata con mamme, papà, ragazzi e bambini a giocare e divertirsi insieme.

Per iscrizioni: Beach tennis Monica 3669791967 Claudia 3471961095 - Burraco Pina 366 6299415