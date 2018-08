Scooter urta anziana in bicicletta, 83enne finisce in ospedale a Rimini

Cronaca

Rimini

| 10:17 - 01 Agosto 2018

Una signora di 83 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradle avvenuto mercoledì mattina a Rimini. Mancavano pochi minuti alle 8 quando la donna, in sella alla sua bici, è stata urtata da uno scooter, finendo a terra. E' successo in via Ugo Bassi, all'angolo con viale Pascoli. La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio. Sul posto per rilievi e soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia. La signora si trova in ospedale a Rimini in codizioni serie.