Auto contro moto sulla statale a Viserba, 53enne portato in ospedale a Cesena

Cronaca

Rimini

| 06:46 - 01 Agosto 2018

Incidente sulla statale adriatica all'incrocio con via della Lama tra Viserba e Torre Pedrera. E' successo poco prima delle 22 di martedì. Per cause ancora al vaglio, un'auto e una moto si sono scontrate. Un 53enne si trova in ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica, la Polstrada ed i Vigili del Fuoco.