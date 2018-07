Rimini Calcio, mercoledì l'amichevole a Verucchio (ore 20,30). Ingresso 5 euro, per gli under 18 gratuito

Sport

VillaVerucchio

| 00:39 - 01 Agosto 2018

Torna anche quest'anno l'ormai consueta amichevole estiva tra Verucchio e Rimini (nella foto Battistini). Nelle due ultime edizioni i biancorossi si sono imposti per 1-0 e per 6-0. L' appuntamento è per mercoledì alle 20.30 allo stadio di Villa Verucchio (via Aldo Moro 363). Il costo del titolo d'ingresso sarà di 5 euro, mentre gli under 18 potranno accedere allo stadio gratuitamente. Sarà la terza amichevole stagionale per il Rimini, dopo le vittorie contro Cluj e Santagatese, mentre per i rosanero sarà il primo test dall'inizio della preparazione. Domenica 5 agosto avverrà per la squadra di Righetti il debutto in Coppa Italia: i biancorossi affronteranno allo stadio Benelli il Ravenna (ore 20,30).