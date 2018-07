RBR, presentata la squadra: Rivali la stella. Sul logo l'araba fenice. L'imprenditore Mini compra 10 quote

Sport

Rimini

| 22:04 - 31 Luglio 2018





Al cinema, come in uno spettacolo. In una delle sale del Multplex Le Befane di Rimini è stato presentato nel tardo pomeriggio di martedì il roster di RBR, ovvero Rinascita Basket Rimini, la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie C Gold e si è fatta conoscenza con lo staff di BIG Rocket, la giovane agenzia riminese specializzata nel "brand positioning". Si prenderà cura di "spingere" a tutta birra RBR a livello di marketing, comunicazione, merchandising. Insomma tutto quello che servirà per fare di RBR un marchio di valore, apprezzato, amato, seguito. Il prossimo appuntamento aperto ai tifosi è domenica 5 agosto al Newport alle ore 18 per l’aperitivo alla presenza dei giocatori (10 euro) in cui saranno spiegate tutte le iniziative promozionali.

Presenti in sala al fianco di Paolo Carasso, lo stratega di tutto il progetto, il presidente Paolo Maggioli, il vice Moreno Maresi, il ds Davide Turci e il gm Matteo Peppucci a cui è spettato il compito di presentare i giocatori. Niente di nuovo, i nomi erano sulla bocca di tutti da tempo. Nel reparto guardie-play troviamo: Eugenio Rivali, Luca Pesaresi (assente perché in vacanza), Nicola Bianchi. Ali: Francesco Bedetti, Luca Bedetti. Ali-pivot e pivot: Giorgio Broglia, Christopher Dini, Alberto Saponi, il giovane scuola Angels Yuri Ramilli. Il decimo sarà un giovane. Il 23 agosto scatterà la preperazione.

Un roster stellare per la categoria: cinque promozioni in carriera all’attivo per Rivali, un giocatore illegale per la serie C Gold, la scorsa stagione a Montegranaro in serie A2 e prima a Ravenna, tre per Broglia, due per Luca Bedetti la scorsa stagione in serie B a Pescara mentre il fratello Francesco era sempre tra i cadetti ma a Bisceglie. In serie B, a Recanati, ha militato anche Broglia. Proprio i fratelli Bedetti e Bianchi sono stati i protagonisti di un video creato per spiegare la mission degli “eroi” di RBR il cui logo è caratterizzato da un’araba fenice di colore rosso (fotogallery): l’obiettivo è far diventare il brand immortale dopo la rinascita del basket riminese dall'inferno in cui è precipitato.

In platea anche alcuni degli sponsor e dei soci fondatori che hanno toccato quota 168: l’ultimo della lista è l’imprenditore delle acque minerali (Galvanina il marchio più noto) Rino Mini che ha acquistato dieci quote. Il traguardo delle 200 quote è ormai vicino.

Nelle parole dei giocatori, in gran parte cresciuti tra Rimini e Santarcangelo, più o meno le stesse parole: a convincerli il fascino della piazza, la bontà del progetto, l’esempio per i giovani (Alessandro Scarponi - fotogallery- classe 2004, guardia di 1,92 di scuola IBR dopo il reclutamento a Riccione, è stato convocato nella Nazionale U14: è l’ultimo talento riminese in rampa di lancio), la sfida di riempire il palazzetto Flaminio come ai bei tempi. Le vittorie saranno una conseguenza.

Stefano Ferri