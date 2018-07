Annullati concerti Rimini, legale Al Bano punta il dito. Contestata la versione degli organizzatori

Attualità

Rimini

| 20:16 - 31 Luglio 2018

Al Bano e Romina contestano "fermamente la ricostruzione dei fatti" riportata da Willer Dolorati, socio della Dock Production LTD costituita con Paolo Righetti, sull'annullamento del concerto il 26 luglio al Beat Village di Rimini. Lo scrive l'avvocata Alessandra Fienga, legale di Romina Power e Albano Carrisi. Dolorati nei giorni scorsi aveva declinato ogni responsabilità, annunciando querele, dopo l'annullamento del concerto di Al Bano e Romina, poco prima di salire sul palco. Era in programma in un cartellone di concerti di tutto rispetto, molti dei quali però sono saltati, anche quelli di Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Procol Harum e Tony Hadley. Il Comune di Rimini ha revocato alla manifestazione il patrocinio gratuito. Secondo Fienga, il concerto di Al Bano e Romina è saltato "per fatto e colpa del sig Dolorati e della Dock Production ltd ed a causa delle gravissime inadempienze a loro ascrivibili", afferma, riservandosi di "tutelare i signori Romina Power ed Albano Carrisi presso le opportune sedi anche per la diffusione di notizie false e diffamatorie lesive della loro immagine".