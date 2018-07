'Riccione Alba': in arrivo un agosto carico di eventi ed è nata anche una App per Smartphone

Attualità

Riccione

| 17:46 - 31 Luglio 2018

Si è conclusa venerdì scorso la programmazione degli eventi del mese di luglio con il grande successo dell’Hotel California, lo Street party a tema USA West Coast, i balli Country, il concerto della West River Band e la cinquantina di motociclette americane in bella vista, la neo Associazione ha già pronto il palinsesto per il mese di agosto, che risulterà anche più interessante e ricco del precedente. Sempre con il Patrocinio del Comune di Riccione ecco che si riparte venerdì 3 agosto con i Miscellanea Beat Live, meravigliosa band che grazie alla rivisitazione di famosi brani pop riaccenderà gli amplificatori dei giardini dell’Alba, quest’anno importante e tenace palcoscenico che ha permesso ad un quartiere ultimamente un pochino ‘spento’, di riaccendersi alla grande e diventare ulteriore centro di Riccione. Anche nel calendario di agosto tutti i lunedì mercatino, il martedì appuntamenti con l’arte e un’altra data settimanale dedicata al divertimento musicale, con concerti e dj set. Calendario che raggiungerà il top il 16 agosto con la strepitosa performance degli "Mash Machine", un gruppo musicale di tiro internazionale, e il 24 agosto con "Sabbia sulle Note", in un fantasioso connubio delle più belle canzoni italiane con l’illustrazione delle medesime attraverso la tecnica della Sand Art. Un’associazione laboriosa che non smette di sorprendere e piacere: “I riscontri positivi sono stati maggiori del previsto – commenta il presidente Daniele Tomassini - ; e non solo dalla moltitudine di turisti che hanno affollato i giardini in tutte le serate e che continuamente scrivono sulla nostra pagina Facebook della loro soddisfazione e di quali saranno le prossime novità; ma anche dei residenti che si sono dichiarati contenti di come tanta animazione della zona le abbia conferito un inaspettato ed inedito appeal”.





E’ stata lanciata inoltre definitivamente la Riccione Alba Community per la quale l’Associazione Alba ha tanto elaborato: un’applicazione per Smartphone disponibile per tutti i dispositivi Android ed Apple. Innovazione tecnologica mirata per mettere in rete alberghi, strutture balneari e attività commerciali, e che vuole essere prima di tutto un ‘ufficio turistico’ a portata di click, perché il cliente vi trova tutte le informazioni di cui può aver bisogno, dai numeri utili alla mappa della città, dai più svariati punti d’interesse locali a tutti gli eventi organizzati in città. “Ma soprattutto ha lo scopo di valorizzare i centri commerciali naturali come è quello dell’Alba – spiega Tomassini - . Il cliente arriverà in albergo, scaricherà l’applicazione andando sullo Store e digitando Riccione Alba, e attraverso ad essa oltre a conoscere tutte le proposte della zona, riceverà uno sconto speciale in tutte le attività associate. Un’applicazione che crediamo rappresenti una vera novità e che contiamo nel tempo venga sempre meglio potenziata con ulteriori attività e servizi”.