A Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica gli animali possono entrare

Attualità

Rimini

| 17:29 - 31 Luglio 2018

Valige pronte, pieno nell’auto fatto, destinazione da sogno impostata sul navigatore e giorni di relax, sole e spiaggia davanti a molti Italiani, in procinto di mettersi in viaggio per la Riviera Romagnola Se molti sono ancora dubbiosi se portare o no l’amato Fido con sé, i parchi Costa Edutainment della Riviera Romagnola rispondono con un entusiastico “sì”, con qualche consiglio e qualche doverosa raccomandazione.





Italia in Miniatura

Un parco accessibile e percorribile, in lungo e in largo non rifiuta certo l’ingresso ai quattrozampe, anzi: i cani possono entrare, grandi e piccoli. Vanno però tenuti al guinzaglio e quelli di grossa taglia, considerata la presenza di numerosi bambini nei vialetti del parco, devono essere provvisti di museruola.



Nel parco sono presenti diversi ristoranti, tutti con un dehors e, per chi non se la sente di portare il proprio cucciolone in interni affollati, sono presenti diversi chioschi e snack-bar dove consumare una piadina o un buon hamburger all’ombra, senza staccarsi dal proprio cane.

All’interno del parco si trovano zone ombreggiate dove rifugiarsi nelle ore più calde della giornata.



Oltremare

A Oltremare, Riccione, i cani possono entrare e possono seguire i loro padroncini attraverso tutti gli emozionanti appuntamenti che costellano la giornata dell’Experience Park sulla collina di Riccione. Vista però la presenza di altri animali all’interno del parco, sono presenti alcune limitazioni.

Potranno assistere a distanza durante gli appuntamenti con i delfini e con il Volo dei Rapaci e dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio. I cani di grossa taglia non possono salire sulle barchette dell'Isola di Ulisse.

Le persone con gli animali possono usufruire del servizio saltacoda nella sezione Pianeta Terra: una volta effettuata la normale coda, una persona può aspettare all'ingresso dell'attrazione con l'animale mentre gli accompagnatori possono usufruire dell'attrazione. Al termine, ci si dà il cambio senza dover rifare la fila e comfort e divertimento sono garantiti!

Oltremare organizza inoltre l’attività dimostrativa di educazione cinofila aperte al pubblico ogni giovedì alle 13:15 e programmi interattivi su prenotazione “Incontra il tuo cane” in collaborazione con l’associazione “Del Chiaro Di Luna Cinofilia”



Acquario di Cattolica

Anche all’Acquario cani e altri animali sono i benvenuti: in questa struttura però l’accesso è consentito solo ai cagnolini di piccola taglia, che devono essere portati in braccio, o tenuti in una borsa o trasportino.