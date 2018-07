La cantautrice riminese Chiara Raggi tra le 10 finaliste del Premio Bianca D'Aponte

Attualità

| 17:24 - 31 Luglio 2018

La cantautrice riminese Chiara Raggi è tra le dieci finaliste, provenienti da tutta Italia, del “Premio Bianca d'Aponte”, il contest riservato alla canzone d’autrice arrivato alla 14a edizione.

A contendersi quello che rappresenta l'unico premio italiano dedicato alla musica d'autrice ci sarà anche la cantautrice riminese Chiara Raggi (unica candidata proveniente dall'Emilia-Romagna) con il suo brano “Lacrimometro”.

Le dieci finaliste sono state selezionate dal Comitato di Garanzia del Premio, formato da giornalisti, produttori, autori e musicisti, tra i più importanti nel mondo musicale italiano. Fra i numerosi nomi in giuria si citano i cantautori Giuseppe Anastasi e Mauro Ermanno Giovanardi, la cantautrice Cristina Donà e il giornalista e storico della canzone Enrico de Angelis.

Le sonorità riminesi, rappresentate dallo stile di Chiara che strizza l’occhio al jazz con una spontaneità compositiva unica nel suo genere, voleranno così fino ad Aversa, quando il 26 e 27 ottobre si terranno le finali.

Due i premi principali del contest: uno è il premio assoluto, il Premio Bianca d’Aponte; l’altro è il premio della critica, dedicato a Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione scomparso lo scorso anno e sostituito da pochi mesi da Ferruccio Spinetti.

In palio anche un tour di otto concerti (realizzato grazie a NuovoImaie), mentre in veste di madrina di questa edizione ci sarà Simona Molinari, che salirà sul palco anche per interpretare un brano di Bianca d'Aponte, la cantautrice prematuramente scomparsa a 23 anni a cui il festival è dedicato. Insieme a lei si esibiranno altri protagonisti della musica italiana, che saranno annunciati prossimamente.

Info: www.premiobiancadaponte.it