Europei di nuoto, sei atleti sammarinesi pronti a Glasgow

Sport

Repubblica San Marino

| 17:11 - 31 Luglio 2018

Tempo di Campionati Europei Assoluti per gli atleti della Federazione Sammarinese Nuoto, in partenza martedì 31 luglio per Glasgow, in Scozia, dove venerdì 3 agosto inizieranno le competizioni continentali. Sei sono gli atleti che rappresenteranno il Titano, quattro ragazze e due ragazzi: Elisa Bernardi, Beatrice Felici, Sara Lettoli e Arianna Valloni, le stesse che hanno partecipato ai Giochi del Mediterraneo, Gianluca Pasolini e Cristian Santi.

Elisa Bernardi e Sara Lettoli si misureranno con la velocità, affrontando i 50, 100 e 200 metri stile libero, le stesse specialità che, in campo maschile, spetteranno a Pasolini e Santi.

Arianna Valloni, invece, si cimenterà sulle lunghe distanze: 400, 800 e 1500 metri stile libero. Beatrice Felici affronterà infine i 50 metri stile libero, i 50, 100 e 200 metri delfino.

In programma anche le staffette 4 X 200 metri stile libero femminile e mista, quest’ultima composta da due ragazze e due ragazzi: la gara sarà una novità assoluta.

Si comincerà dunque venerdì con i 50 metri stile libero femminili, i 100 metri delfino femminili, infine gli 800 metri stile libero femminili, gare che vedranno scendere in vasca tutte e quattro le ragazze. Sabato 4 agosto invece esordiranno i ragazzi sia con i 100 metri stile libero che con la staffetta 4 X 200 metri stile libero e mista. Gli atleti saranno seguiti dall'ormai esperto direttore tecnico Luca Corsetti, accompagnato dal segretario generale Alfio Pasolini.