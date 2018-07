Feste a Morciano: 1 Agosto Magic Circus e Country Fest, nel weekend la Sagra degli spaghetti

Eventi

31 Luglio 2018

Mercoledì 1 agosto le vie del centro di Morciano si animeranno con il "Magic Circus" e il "Country Fest". Con il primo sarà dato spazio a personaggi quali giocolieri, mangiafuoco, clown, che concederanno divertimento garantito per tutta la famiglia, mentre col secondo alle atmosfere country, degustazioni di ottime birre artigianali, e musica della West River Band accompagnata dalle danze di Black Devils Country e Wild Angels Western. Come da tradizione l'ingresso sarà gratuito e i negozi aperti per l'intera serata.

Il fine settimana (4-5 agosto) invece ad essere protagonista a Morciano sarà la buona tavola con la tradizionale "Sagra degli spaghetti", organizzata dalla Pro Loco. Appuntamento come di consueto in piazza Risorgimento per degustare le pietanze cucinate dai volontari e divertirsi a ritmo di musica. I "piatti clou" della cena saranno gli spaghetti al sugo di vongole e il fritto di calamari e gamberi. Gli stand gastronomici apriranno già a partire dalle 18:30.