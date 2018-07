Cinema: La Vela Illuminata arriva a Casteldelci con il film 'La mia vita da zucchina'

Eventi

Casteldelci

| 16:48 - 31 Luglio 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, prosegue nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Mercoledì 1 agosto la Vela fa tappa a Casteldelci (piazza San Nicolò) con il film d’animazione La mia vita da zucchina di Claude Barras.

Nove anni. La vita non sembra facile per il protagonista di questo gioiello del cinema d’animazione in stop-motion, acclamato e premiato in tutto il mondo, tratto dal romanzo di Gilles Paris: alla morte della madre un ragazzino, da tutti chiamato Zucchino, viene mandato a vivere in una casa famiglia dove trova un gruppo di problematici coetanei e con loro intraprende una nuova vita nel segno della solidarietà e dell’amicizia.