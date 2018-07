Premio fedeltà a famiglia tedesca: dal 1968 vacanze a Riccione e sempre al Bagno 137

Turismo

| 16:45 - 31 Luglio 2018

Da maggio in tutto il mondo si ricorda il ’68, l’anno del cambiamento culturale della nostra società. Durante quell’estate, la famiglia di Gudrun Benninghaus arrivò per la prima volta nella Perla Verde da Ludenscheid (Whestphalia). Da allora non hanno mai mutato la loro meta estiva e trascorrono sempre le vacanze al Marano: al Bagno 137. A premiare la loro fedeltà è stato il Lyons Club Valconca, che ha consegnato alla signora Gudrun accompagnata da figli e nipoti un targa ricordo, durante una cena svoltasi lunedì sera al ristorante dello stabilimento balneare della famiglia Tamburini, il “La Mar”.



Nella foto da sx: figlio Gudrun, Gudrun Benninghaus, Gian Piero Tamburini, Claudio Tamburini