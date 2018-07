La mongolfiera di Drac fa tappa a Riccione in occasione del nuovo film Hotel Transylvania 3

Eventi

31 Luglio 2018

In occasione dell’uscita del nuovo film Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, distribuito da Warner Bros, entertainment Italia, dal 22 agosto al cinema, una incredibile mongolfiera formato speciale dedicata a Drac,l’amatissimo personaggio della saga di successo animata, sarà la protagonista del Summer Tour Hotel Transylvania 3 nelle principali località balneari italiane. Tra queste ci sarà Riccione: grande appuntamento per il 2 Agosto in piazzale San Martino.

Realizzata in esclusiva per la promozione del film in Italia, da Kubicek, uno dei maggiori produttori di hot-air balloons al mondo, la mongolfiera di Hotel Transylvania 3, alta 25 metri con un volume di 2900 m3, è un’opera di alta manifattura, personalizzata in ogni suo aspetto: dalla creazione del tessuto, all’assemblaggio dei pannelli, alla creazione del cesto, fino al test per il volo finale.

Per tale mongolfiera sono stati realizzati piùdi 700 metri di tessuto speciale stampato digitalmente e cucito a mano dagli artigiani specializzati della fabbrica.

Il primo appuntamento per godere della Mongolfioera è stato il 27 luglio, al Giffoni Film Festival, dove bambini e famiglie hanno potuto scattare foto e avuto l’opportunità di salire a bordo in volo vincolato, grazie al team di Thomas Siebel, uno dei top 50 Piloti professionisti di mongolfiere al mondo, venuto appositamente dalla Germania per seguire la Crociera volante.

Dopo il Giffoni Film Festival, il viaggio della mongolfiera è continuato e come detto approderà nelle maggiori località estive italiane. Prima del 2 Agosto di Riccione tra le tappe spiccano il 29 luglio a Ostia (Piazza del Ravennati) e il 31 luglio a Viareggio (Belvedere delle Maschere).

Per tutte le tappe in programma gli orari vanno dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 24.

Seguite i social del film e del partner Radio italia per vivere l’emozione di salire a bordo della Mongolfiera. Appuntamento anche al cinema dal 22 agosto proprio con Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa.