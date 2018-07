Rimini, tutti in fila al canile comunale: microchip gratuiti per cani e gatti

Attualità

Rimini

| 16:10 - 31 Luglio 2018

Dopo il successo della mattinata del 7 luglio, sabato 4 agosto le operatrici del canile comunale Stefano Cerni saranno disponibili per accogliere dalle ore 9 alle 12 le iscrizioni del proprio cane o gatto all’Anagrafe Animali d’Affezione. Al canile comunale di via San Salvatore 32 sarà possibile infatti, gratuitamente, per i soli residenti nel Comune di Rimini, l’inserimento del microchip e relativa iscrizione in anagrafe.

Con l’entrata in vigore della legge n. 27 del 2000 la regione Emilia Romagna ha istituito l’anagrafe Canina, con l’obbligo di applicazione del microchip per tutte le razze canine. Per i gatti la registrazione all'anagrafe e l'applicazione del microchip risulta tutt'ora facoltativa, anche se i dati confermano la crescita esponenziale delle suddette registrazioni.

Oltre ad essere un obbligo di legge, l’applicazione del microchip è un diritto e un gesto d’amore verso i nostri amici a quattro zampe. Con la registrazione infatti viene garantita l’identità del nostro animale, oltre che un grande ausilio in caso di smarrimento.

La campagna ha avuto inizio sabato 7 luglio, e le prossime date sono sabato 4 agosto e 1 settembre. In tali occasioni sarà possibile procedere con l’iscrizione dalle ore 9 alle 12 accompagnati dal proprio animale e muniti di documento d’identità.

Un’iniziativa che nasce per promuovere l’anagrafe canina, di cui ancora molti non conoscono esistenza e funzione. Il canile e il Comune di Rimini, con queste 3 mattine dedicate all’ inserimento dei microchip, permetteranno la regolarizzazione della posizione anagrafica dei cani non ancora registrati.

Nei primi 7 mesi del 2018 è rilevante il dato riferito ai cani non identificati rinvenuti sul territorio, entrati presso la la struttura canile Stefano Cerni. Basti pensare che 40 cani su 101 erano sprovvisti di microchip. Questa importante campagna di sensibilizzazione è un intervento dell’ amministrazione locale del tutto concreto, al fine che il numero di cani (e anche gatti) regolarmente iscritti sia il più elevato possibile.