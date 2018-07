Corsa in montagna, San Marino sul podio al Lago di Vagli - Campocatino 2018

Sport

Repubblica San Marino

| 16:05 - 31 Luglio 2018

La nazionale sammarinese di corsa in montagna in evidenza al Lago di Vagli - Campocatino 2018

gara valevole per il Challenge Mountain Running Cup



La rappresentativa della Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha tenuto alti i colori bianco-azzurri nella gara di corsa in montagna “Lago di Vagli - Campocatino 2018”, valevole per il Challenge Mountain Running Cup. La nazionale del Titano è stata più forte della sfortuna conquistando un brillante terzo posto nella classifica a squadre.

I due atleti di punta convocati per questa gara, Stefano Ridolfi e Michele Agostini, hanno dichiarato forfait a poche ore dal via per infortunio. Ha gareggiato dunque una squadra giovane ma estremamente determinata composta dai debuttanti Lorenzo Bugli e Luca Giorgi (GPA) e da Roberto Pazzaglia (Olimpus). Assieme a loro i dirigenti FSAL Giuliano Guidi e Vincenzo Pollini.

La gara è stata estremamente impegnativa ma si sono fatti onore sia nella classifica a squadre che in quella individuale. Bugli si è classificato 18°, Giorgi 44° e Pazzaglia 55°.

“Siamo molto felici di essere stati invitati a questa manifestazione – commenta Giuliano Guidi – Ci è dispiaciuto molto per le assenze di Ridolfi ed Agostini, due atleti che avrebbero potuto puntare alle prime posizioni. Gli rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione e speriamo di rivederli al più presto in gara. Siamo molto soddisfatti per le buone prestazioni offerte da Bugli e Giorgi, due ragazzi molto promettenti all’esordio in una gara di corsa in montagna. La manifestazione Lago di Vagli - Campocatino è in piena crescita, così come la nostra squadra di corsa in montagna. Siamo molto fiduciosi per il futuro”.