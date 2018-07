Eccellenza, Fya Riccione al lavoro. Nello staff anche Beppe Terenzi: sarà il direttore tecnico

Sport

Riccione

| 15:53 - 31 Luglio 2018

La Fya Riccione è tornata al lavoro lunedì sera al Nicoletti. Trenta i giocatori a disposizione del tecnico Mirco Giorgi, ma il mercato potrebbe riservare ancora una pedina, un centrocampista.

Nel primo giorno di lavoro della squadra c’era una figura nuova, Beppe Terenzi, tecnico riccionese che dal settore giovanile dell’Asar è arrivato fino alla serie D. Smessi, i panni del tecnico (ultima esperienza nel campionato di Promozione Marche alla guida del Gabicce Gradara) Terenzi si tuffa in una nuova appassionante avventura nel club della sua città nel ruolo di direttore tecnico. “Ringrazio Giorgio Grassi per la fiducia, si è dimostrato persona seria, sensibile ed umana, essere in tribuna a Riccione come dirigente per me è un sogno. Sono emozionato, sono in una veste diversa e bisogna calarsi bene nella nuova realtà”.

Al suo fianco il tecnico Mirco Giorgi e Omar Lepri, il direttore sportivo, un riccionese come lei.

“Omar Lepri l’ho allenato, è un ragazzo che conosco, di spessore. Ci sono persone importanti in questa società. Io mi definisco un uomo di Grassi: voglio aiutare, voglio essere una risorsa per la Fya Riccione e in piccola parte anche anche per il Rimini con cui parleremo di questo mio ruolo”.

Come giudica la Fya Riccione?

In audio le interviste a Mirco Giorgi, Allenatore Fya Riccione, Omar Lepri DS Fya Riccione, Emilio Docente Attaccante Fya e Beppe Terenzi Direttore Tecnico Fya