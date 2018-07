Santarcangelo: gli eventi di agosto di biblioteca e musei. Letture, laboratori, spettacoli burattini e mostre

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:01 - 31 Luglio 2018

Anche nel mese di agosto proseguono le attività proposte da biblioteca e musei per un’estate ricca di eventi: dalle letture animate ai laboratori creativi, dagli spettacoli di burattini alle mostre.



Le iniziative della Baldini aprono il calendario mensile con due laboratori di Silvia Franchini dedicati a bambini e bambine da 5 a 10 anni. Giovedì 2 agosto alle ore 17, dopo alcune letture a tema, i partecipanti potranno costruire una calamita a forma di fiore, mentre giovedì 9 agosto (sempre alle 17) verrà realizzata una marionetta di carta. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi con un sms al numero 366/6797354 o una mail a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.



Domenica 5 agosto al Musas torna invece il Bookcrossing: dalle 16 alle 20 i partecipanti potranno scambiarsi libri già letti cogliendo l’occasione per visitare gratuitamente il museo, che fino al 30 settembre ospita anche le installazioni di “Unearth | Portare alla luce” realizzate Eron e Andreco, in dialogo con l’esposizione permanente.



Il 7 agosto alle ore 21 le iniziative si spostano nuovamente alla Baldini con “Favole d’Agosto”, la rassegna di letture ad alta voce per bambini da 4 anni in su: l’appuntamento di martedì prossimo sarà condotto dai lettori volontari del gruppo Reciproci Racconti. L’evento conclusivo si terrà martedì 21 agosto alla biblioteca Mulino Sapignoli di Poggio Torriana.



Giovedì 23 e 30 agosto, alle ore 17, tornano invece i laboratori creativi in biblioteca: Mirella Serafini propone “Disegnare in musica” per bambini dai 6 anni. Sempre giovedì 23 agosto presso il Museo Etnografico è in programma lo spettacolo conclusivo della rassegna estiva del Festival dei Burattini: alle 21,15 la compagnia Vladimiro Strinati porterà in scena “Aspetta mò”, che racconta la storia, mutuata da leggende romagnole, di tre donne intraprendenti che sconfiggono uomini bestiali e sposano uomini distratti.



Nei mesi di agosto e settembre il Musas sarà aperto da martedì a domenica dalle 16 alle 20 (anche nella giornata di ferragosto), martedì e venerdì anche dalle 21,30 alle 23,30. Venerdì 10 e sabato 11 agosto, in occasione di “Calici di Stelle”, sarà invece aperto dalle 16 alle 0,30. Anche per la biblioteca resta in vigore l’orario estivo: da lunedì a sabato dalle 8 alle 13,30, giovedì orario continuato fino alle 19 (chiusa martedì 14 e mercoledì 15 agosto). Si ricorda che negli orari di chiusura della Baldini è possibile restituire libri e audio video alla Pro Loco di Santarcangelo (via Cesare Battisti 5).