Rimini: sorpresi a rubare su un’auto parcheggiata, in tre finiscono in manette

Cronaca

Rimini

| 13:58 - 31 Luglio 2018

Sorpresi a rubare in un’auto in sosta, finiscono in manette per furto aggravato: si tratta di un 32enne, cuneese e di due tunisini di 26 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri di Rimini lunedì sera: tre individui si stavano aggirando con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Tolmino. Immediatamente una pattuglia è stata inviata sul posto con i nuovi veicoli “Quooder”. Effettivamente i tre sono stati sorpresi mentre, dopo aver rotto un vetro di una utilitaria, stavano portando via un navigatore satellitare, un compressore e vari cd musicali. Si sono poi dati alla fuga, ma sono stati intercettarti mentre stavano per salire a bordo della loro vettura.

Bloccati dai militari, i giovani non hanno potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietari mentre i tre, condotti in caserma, sono stati dichiarati in arresto. Processati per direttissima, sono stati condannati alla pena di 10 mesi di reclusione e a 200 euro di multa.