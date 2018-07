Rimini: pallinari nel mirino della Polizia Municipale, in sei finiscono in manette per truffa

Cronaca

| 13:44 - 31 Luglio 2018

Sono sei le persone, cinque uomini e una donna, tratte in arresto lunedì sera dagli agenti della Polizia Municipale di Rimini impegnati nel servizio di contrasto al fenomeno dei “pallinari”. Si tratta della seconda operazione condotta dai vigili che porta così a dodici le persone fermate nel giro di due settimane mentre erano intente a raggirare turisti e passanti sui viali delle Regine della marina riminese. Anche le ultime sei persone arrestate dovranno rispondere del reato di truffa.

Così come l’operazione condotta il 13 luglio scorso, anche ieri sera gli agenti sono riusciti a cogliere i pallinari in flagranza, aspetto indispensabile per poter procedere all’arresto. La batteria è stata individuata su viale Regina Elena, all’altezza dell’incrocio con via Lagomaggio. Il personale della Polizia Municipale, che opera in borghese e che si sposta sul territorio a piedi o in bicicletta, è entrata in azione attorno alle 22.45 quando un turista portoghese di 20 anni aveva deciso di puntare 50 euro convinto di poter trovare la pallina sotto una delle tre campanelle. Pallina che però era nascosta nella mano del manovratore del gioco, ‘trucco’ di cui gli agenti della Municipale sono ben a conoscenza e che sono riusciti anche in questo caso a portare alla luce, bloccando il truffatore davanti agli occhi del giovane giocatore. Disvelata la truffa, sono scattati gli arresti per i membri della batteria: oltre all’organizzatore, altri cinque impegnati a fare i pali o i finti giocatori. Uno di questi si è presentato in compagnia di un cagnolino, per inscenare ancora meglio la parte del passante ignaro a tutti gli effetti. I fermati, tra cui una donna, sono tutti di cittadinanza rumena e di età compresa tra i 36 e i 53 anni. Un altro componente della batteria è riuscito ad allontanarsi, così come un’altra donna che aveva abbandonato il resto del gruppo poco prima dell’entrata nel vivo dell’operazione.

“L’operazione di ieri dà continuità alla strategia che abbiamo avviato in questa stagione per sradicare un fenomeno che aveva raggiunto dimensioni preoccupanti - commenta l’assessore alla Polizia Municipale Jamil Sadegholvaad – e i risultati adesso sono tangibili. Non solo perché siamo riusciti a fermare ben dodici persone, ma soprattutto perché abbiamo potuto constatare come nel giro di due settimane il numero di batterie in azione sui viali della marina sia drasticamente calato, a conferma che il salto di qualità che abbiamo fatto nel contrasto ai pallinari ha avuto un forte effetto di deterrenza. Per questo rinnovo il ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Municipale per l’impegno profuso in questo difficile servizio, ripagato da risultati concreti”.