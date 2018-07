Finte case vacanza, 50 truffe in due mesi: tre denunciati dai Carabinieri di Riccione

Cronaca

Riccione

| 12:27 - 31 Luglio 2018

Attenzione alle truffe delle finte case vacanza. Sono stati circa 50 in due mesi, i casi a livello nazionale di turisti gabbati da abitazioni spacciate per luoghi di vacanza che, alla fine, si sono rivelate o inesistenti o già occupate.

I Carabinieri di Riccione, guidati dal Capitano Marco Califano, hanno denunciato tre persone, due romani di 24 e 27 anni ed un napoletano di 48, per truffe legata ale case estive. Sono in corso le indagini per verificare se i tre "lavorassero" assieme o se abbiano agito da soli. Il tutto è partito dalla denuncia di alcuni turisti beffati. Il modus operandi è sempre lo stesso: annunci on line con foto invitanti, caparra tra i 150 e i 300 euro versata tramite Iban o Postepay, arrivo nel luogo di vacanza e amara scoperta. Grazie ai bonifici fatti dagli ignari turisti, è stato possibile risalire ai tre truffatori.

I Carabinieri invitano sempre i cittadini ad usare la massima attenzione quando si tratta di acquisti on line di cose non verificabili.

Esiste un decalogo che fornisce semplici consigli ed inviti alla prudenza. Bisogna diffidare di offerte particolarmente vantaggiose e verificare l'attendibilità del sito che ospita l'offerta. Non inviare mai l'intera cifra pattuita. Cercare di verificare l'identità dell'inserzionista e non svelare mai i propri dati sensibili, per esempio il numero del conto corrente. Diffidare anche delle offerte particolarmente ghiotte riguardanti zone turistiche a grossa densità, verificando anche i costi di altre strutture. Alcune verifiche si possono fare anche on line: trascinando la foto dell'immobile su google immagini e vedere se è associato ad altre zone; controllare il nome e numero di telefono dell'inserzionista su google: se è già stato segnalato per truffe o se è legato invece ad altre inserzioni serie, verrà evidenziato; provare a cercare sempre on line se le prime due righe dell'inserzione compaiono anche in altri siti associate ad immagini differenti.

Per qualsiasi dubbio o necessità è sempre possibile contattare i Carabinieri.