Rimini, la polizia controllerà i centri storici a bordo di scooter elettrici Bmw

Rimini

| 12:02 - 31 Luglio 2018

A breve i Poliziotti della Questura di Rimini effettueranno il servizio di controllo del territorio a bordo di due scooter elettrici Bmw C-Evolution con la livrea della Polizia di Stato: conciliando esigenze di servizio con il rispetto dell’ambiente, i nuovi mezzi elettrici rappresentano un utile strumento di lavoro che consente di garantire il controllo del territorio in situazioni più difficili per presenze di persone o per configurazione. I mezzi saranno impegnati quindi nei centri storici dei vari comuni, nelle zone pedonali per poi essere finalmente presentati a Misano Adriatico in occasione del MotoGP.