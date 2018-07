Furto con destrezza a Riccione, 21enne ruba una borsa in discoteca: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:55 - 31 Luglio 2018

Un 21enne con precedenti è stato arrestato in una discoteca di Riccione per furto con destrezza. Il giovane, lunedì sera, aveva rubato una borsa. Gli agenti della Questura di Rimini, dopo aver raccolto la testimonianza della derubata e dell’addetto alla sicurezza, hanno individuato e bloccato il ladro. Il 21enne ha precedenti per furto, truffa on line e stupefacenti.