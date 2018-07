Bellaria, insistono con arroganza per vendere orologi, due persone denunciate per ricettazione

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:52 - 31 Luglio 2018

Da alcuni giorni i poliziotti del Posto di Polizia di Bellaria sono stati tempestati di segnalazioni relative a due persone che a bordo di una macchina bianca, con arroganza e insistenza avvicinavano persone per vendere degli orologi. Le indagini della Polizia hanno permesso di individuare i venditori molesti. Gli agenti li hanno intercettati durante un servizio di controllo in bicicletta all’altezza di viale Pinzon. L’auto bianca ospitava due persone che avevano appena avvicinato due cittadini. Alla vista della Polizia uno degli occupanti ha cercato di nascondere una busta sotto al sedile. Quel gesto non è però sfuggito all’attenzione degli agenti. All’interno sono stati trovate 11 confezioni di orologi, di cui 10 piene. Nessuno è stato in grado di spiegare la loro provenienza. E’ stato anche trovato un coltello a serramanico. I due sono un cattolichino 29enne e un napoletano 39enne, già noti alle forze dell’ordine per una sfilza di reati: insolvenza fraudolenta, truffa, vendita di prodotti mendaci con segni mendaci, furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli a cui si aggiunge la ricettazione, reato riferito a quest’ultimo episodio. Ai due sono stati notificati i fogli di via obbligatori: uno dei due, quello nato a Cattolica, è stato pure denunciato per ricettazione e per possesso abusivo di arma.