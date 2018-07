Spaccano la finestra di casa e rubano biciclette, due minorenni denunciati

Cronaca

Rimini

| 11:38 - 31 Luglio 2018

Due minorenni si sono introdotti in una abitazione in via Madonna della Scala a Rimini, disabitata da qualche tempo. L’allarme è stato dato dalla figlia della proprietaria dell’appartamento. Sul posto la Polizia ha trovato due minori extracomunitari. I giovani erano entrati spaccando una finestra e, dopo aver rovistato in ogni stanza, sono stati trovati in possesso di due biciclette di valore appena rubate dal garage. Portati in Questura ed identificati, sono risultati con precedenti specifici per furto aggravato e tentata estorsione. Sono stati denunciati per violazione di domicilio.