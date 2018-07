Mistero a Villa Verucchio, ciclista avvolto dalle fiamme. E' gravissimo, indagano i Carabinieri

Cronaca

VillaVerucchio

| 11:10 - 31 Luglio 2018

Una torcia umana in mezzo ad un campo in via Barbatorta ad un passo dalla ciclabile a Villa Verucchio. Un uomo, di corporatura robusta, apparentemente tra i 60 e i 70 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato con devastanti ustioni su tutto il corpo, causate dalle fiamme. A dare l'allarme una signora che ha notato una bicicletta "Graziella" a terra e l'uomo completamente ustionato dalle fiamme. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso da Bologna. Il ferito, in condizioni gravissime, è stato portato al centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena. I Carabinieri stanno effettuando le indagini per identificare l'uomo e per ricostruire la dinamica dei fatti: se qualcuno gli ha dato deliberatamente fuoco, se sia stato un incidente o un disperato gesto volontario. I militari sono alla ricerca di taniche o lattine di benzina lasciate nella zona. Le indagini dei Carabinieri continueranno per tutta la giornata.