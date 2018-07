Scaraventa a terra il suo cagnolino e lo prende a calci, denunciato 52enne riminese. Cucciolo affidato al canile

Cronaca

Rimini

| 10:45 - 31 Luglio 2018

Scaraventa un cagnolino a terra e lo prende a calci senza pietà, bloccato da alcuni passanti che chiamano la Polizia. E’ successo all’1 di notte di martedì a San Giuliano Mare. Il proprietario dell’animale, un 52enne riminese, aveva iniziato a maltrattarlo senza nessun apparente motivo. Ad accorgersi della scena un gruppo di passanti che ha sottratto il cagnolino alla furia dell’uomo. Ne è così scaturita una lite, sedata da una pattuglia delle Volanti. Sul posto, oltre gli agenti, anche i cani del Reparto cinofili della Polizia di Stato, trattenuti a fatica dai colleghi in divisa.

L’uomo, identificato come il proprietario, non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto, alternando momenti di lucidità ad altri di alterazione psichica. Il cucciolo è stato affidato agli operatori del Canile Comunale di Rimini e il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali. Foto di repertorio.