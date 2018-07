Auto contro scooter alla rotonda di Pietracuta: 59enne finisce in ospedale

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 10:20 - 31 Luglio 2018

Incidente stradale martedì verso le 9.30 sulla via Marecchiese all'altezza di Pietracuta. Una Opel Corsa si stava immettendo sulla strada quando è stata centrata da uno scooterone TMax. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria "del trenino". La moto, guidata da un 59enne residente a San Leo, procedeva in direzione Novafeltria. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi i Carabinieri di Novafeltria e personale del 118. Il ferito è stato portato in ospedale a Rimini in condizioni di media gravità.