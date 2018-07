Master nuoto Garden Rimini, grandi prestazioni ai regionali in acque libere: quinto posto generale

Sport

Rimini

| 09:54 - 31 Luglio 2018

Finita l'attività in vasca la sezione Master Nuoto del Garden prosegue alla grande quella in acque libere con un ottimo 5° posto generale ai Regionali UISP con 6 medaglie e tanti ottimi piazzamenti.

Erano più di 300 gli atleti in gara alla kermesse andata in scena domenica 29 luglio ai Campionati che si sono svolti a Cesenatico sui 2600 metri del percorso che ha visto impegnati sia agonisti che master.

Sul gradino più alto del podio è salito il capitano della squadra Renzo Bacchini che ha sbaragliato la concorrenza degli M60 infliggendo al secondo classificato oltre 15’;

titolo anche per Clelia Bartolomei M25, prima assoluta anche tra tutte le master in gara e per Pierfranco Agrestini sempre al top tra gli M75.

A podio Susanna Rinaldini seconda tra le M30, Danila Fabbri 2° alle spalle della compagna di squadra tra le M25 e Gianfranco Briamo secondo tra gli M65.

Impegnati in gara anche Noora Arcangeli, Emanuele Ricchi, Andrea Cappelletti e Giulia Valentini che hanno contribuito all’ottimo 5° posto nella classifica a squadre a livello generale.