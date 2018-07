Ciclismo: 160 mini atleti a Rimini per il Trofeo Ortofrutta Eusebi. Le classifiche

Sport

Rimini

| 09:45 - 31 Luglio 2018

Si è svolto sabato 28 luglio, all'interno della pista ciclopodistica di Rimini "Alfredo Masinelli" la 18^ edizione del Trofeo Ortofrutta Eusebi, gara su strada in notturna riservata alle categorie Giovanissimi che ha visto partecipare 160 mini ciclisti in rappresentanza di 18 società e 4 regioni d'Italia. Il circuito, noto per il tracciato tecnico, e la grinta dei concorrenti hanno regalato 6 gare veloci e combattute dalle cui risultanze è risultata vincitrice la Pol.va Fiumicinese (22 partenti) sui padroni di casa Pedale Riminese Frecce Rosse (20 partenti) e G.S. Sidermec Riviera (12 partenti).



