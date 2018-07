Piloti riminesi dell'Sm1 Official Team conquistano la classifica provvisoria a livello nazionale

Sport

Rimini

| 09:16 - 31 Luglio 2018

Lo scorso week end presso il circuito di Cecina (Pista del Mare) si è conclusa la quarta tappa del Campionato Italiano Velocità marcato Cnv.

Anche questa volta i piloti riminesi dell'Sm1 Official Team, capitanato da Michele Scarabelli e Max Carli, hanno ottenuto dei buoni piazzamenti nelle gare di pit bike, facendo così conquistare così alla squadra la classifica provvisoria come “leader team” a livello nazionale.

"Devo dire bravi a tutti i piloti-racconta Max Carli- perché è grazie al punteggio ottenuto da ognuno di loro in ogni categoria che abbiamo il momentaneo primato italiano come team. Ora mancano solo due appuntamenti e dobbiamo rimanere concentrati continuando a fare il meglio".

I piloti dell'Sm1 Official Team sono tutti riminesi che si allenano presso la Athletic Rider Academy: Yuri Ferrara, Davide Carli, Angelo Costantini, Mattia Costantini, Diego Mancini e Mirko Cancellieri.

Nel week end scorso a Cecina, Yuri Ferrara soprannominato "la lepre", si è aggiudicato il primo posto nella categoria pit bike agonisti light, sia in gara 1 che in gara 2, portando così il suo palmares complessivo di tutte le gare svolte in questa prima parte di campionato a quattro vittorie, tre secondi posti e uno zero a causa di una brutta caduta.

Davide Carli, sempre nella stessa gara, é stato autore di due podi (terza posizione) nella categoria pit bike agonisti sport, sia in gara 1 che in gara 2, ottenendo così in totale tre podi, un quarto posto, tre quinti e una sesta posizione.

Angelo Costantini, sempre a Cecina, nella categoria pit bike rookie fast, dopo essere stato autore di una bellissima pole, ha conquistato una seconda posizione in gara 1 , mentre in gara 2 purtroppo una scivolata gli ha compromesso la gara. Comunque il suo palmares parla chiaro: quattro primi posti, due secondi, un quarto è un ottavo posizionamento.

Sempre nello stesso weekend Mattia Costantini, nella categoria pit bike rookie classic, in gara 1 si è aggiudicato la seconda posizione mentre in gara 2 sbaglia la partenza e si è deve accontentare del secondo posto. Comunque Mattia durante il campionato è riuscito a conquistare tre prime posizioni, un secondo, un terzo e un settimo piazzamento.

"Sono molto contento del team -racconta Michele Scarabelli- perché ogni pilota, nella propria categoria, è in lotta per una delle prime tre posizioni del campionato. Quindi vuol dire che l'Sm1 come moto funziona molto bene, ma non per questo ci fermeremo con gli aggiornamenti. Anzi in casa nostra sono l'ordine del giorno..."

Per ultimo, ma non per importanza, un grosso ringraziamento è doveroso verso gli sponsor che permettono al team di competere ad alti livelli in tutta Italia: M.I.S., 71 Jeans, Oliviero Sport, Auto Fabbri, Tecnoali.