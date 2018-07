Gabicce Mare Fashion: un successo straordinario. Tra ospiti Ivan Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla

Eventi

Gabicce Mare

| 17:38 - 30 Luglio 2018

Nell’ambito del Festival Gabicce in Rosa, in scena a Gabicce Mare fino al 3 agosto, nella splendida spiaggia libera Sottomonte, domenica 28 luglio è andata in scena la seconda edizione di “Gabicce Mare Fashion…sfilata di moda e non solo”.

La serata è stata presentata dall’art director Francesca Guidi, artista pesarese a 360 gradi, conosciuta per la sua arte dei led. Francesca negli ultimi anni ha sposato progetti nel mondo degli eventi e dello spettacolo.

Ospiti della serata Ivan Cottini, primo ballerino al mondo affetto da sclerosi multipla, il cantante Steven B, autore della hit dell’estate 2018 all’insegna del fair play “Put the ball and…run!”, Noa Planas, protagonista della scorsa edizione del reality “Il Collegio” di Rai 2; la giornalista Lorella Ridenti, direttore responsabile del settimanale Ora Magazine e del mensile femminile Lei Style; Tiziana Paci, fashion art, con un omaggio a Rossini.

Momento divertente e dedicato ai più piccoli è stata l'elezione di “Mr And Miss Baby Gabicceland”, con performance di canto, musica e intrattenimento.

Una serata ricca di emozioni, dagli abiti da sposa e cerimonia alla frizzante moda mare, agli accessori e gioielli, fino agli abiti per tutte le occasioni.

In passerella La Bussola by Giovenali; Paprika costumi e abbigliamento, Le Coccole abbigliamento bimbi, La Matta boutique, Pazza Mucca, Gioielleria Marlen, Emanuela Boutique, Red More Intimo Beach wear, Cecere Pelletteria, Melasento, L’Angolo Chic Outlet.

Una serata dedicata alla moda e non solo: in scena anche le dolci creazioni di cake design “Le Fresche Delizie” , Pasticceria Vittoria con la dolce “Lulu”, le profumate fragranze di “Veressenze”. Nella gallery le foto dell'evento