Voucher, Confcommercio Rimini soddisfatta a metà: Indino chiede di estenderne l’utilizzo

Attualità

Rimini

| 17:13 - 30 Luglio 2018

Anche la Confcommercio di Rimini lancia un appello al Governo e ai parlamentari del territorio affinché venga rivista la norma sull’uso dei nuovi voucher.

“Abbiamo appreso con preoccupazione l’intenzione del governo di limitare l’utilizzo dei voucher nel turismo alle sole strutture ricettive e non più alle aziende del settore che applicano il contratto collettivo – dice il presidente della Confcommercio di Rimini Gianni Indino-. La sua reintroduzione, da noi fortemente auspicata, negherebbe invece alle aziende del settore la possibilità di avere a disposizione uno strumento legale e tracciabile per regolamentare le prestazioni di lavoro occasionali. Prestazioni frequenti nelle aziende a vocazione turistica: non solo alberghi, ma anche ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari e tutti i pubblici esercizi che devono rispondere ad una domanda di lavoro caratterizzata da alta flessibilità e stagionalità, come accade sul nostro territorio.

“Una miopia di vedute sul settore turistico che il nostro territorio pagherebbe in maniera pesante. Le nostre aziende turistiche, in cui il lavoro è più che altrove legato alla stagionalità e al congressuale, necessitano di maggiore flessibilità. Se ci si aggiunge la tendenza imperante a dare vantaggi al settore agricolo, una parte del mercato turistico rischia una grave e ulteriore penalizzazione. Se tutto ciò fosse confermato e dunque i voucher fossero validi solo in agricoltura e, per il turismo, solo per le strutture ricettive, si creerebbe una situazione paradossale, incomprensibile nella logica e discriminante negli effetti. Negare la possibilità di accesso a questo strumento di lavoro all’intero settore dei pubblici esercizi per il timore di abusi è ingiusto. Come Confcommercio auspichiamo che l’utilizzo sia garantito a tutti a fronte di controlli puntuali e sanzioni severe”.