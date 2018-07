Ciclismo, continua la serie positiva per la Benessere e Sport: a Cesena vincono Novelli e Roncassaglia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:09 - 30 Luglio 2018

Un sabato non da record ha lasciato spazio ad una domenica ricca di ottimi risultati per la Benessere e Sport Bike Team.



Sabato 28 luglio alcuni ciclisti del team hanno corso a Forlì, che ospitava il 31° Gran Premio Re Artù. I migliori risultati sono stati ottenuti da Edgardo Farinelli e Alfredo Novelli, giunti rispettivamente 3° e 5° al traguardo, nella gara riservata ai Gentleman, mentre Alberto Barzanti ottimo 4° piazzamento nella competizione riservata ai SuperGentleman.



Domenica 29 luglio invece a Macerone di Cesena andava in scena l'8° prova del Trofeo Conad: gran prestazione per Alfredo Novelli che conquista la vittoria di categoria nei Gentleman 2. Stesso brillante risultato per Emilio Roncassaglia, che si aggiudica la vittoria di categoria SuperGentleman B, precedendo di una sola posizione il compagno Claudio Ardondi. Ottimi piazzamenti poi anche per Pierluigi Para, secondo assoluto nella gara SuperGentleman A e B, Celato Bartolomeo, quinto, e Claudio Valentini, nono.

Visti i risultati grande attesa per Domenica 5 Agosto, in cui alle ore 9 partirà la corsa ciclistica “Mondialino d’Estate” a Poggio Berni.